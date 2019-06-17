2019-06-17T06:09:07+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме на севере Москвы унес жизни двух человек

Вспыхнувшее на балконах многоэтажки возгорание потушено, спасены 15 жильцов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Двух пострадавших передали медикам «Скорой помощи»Двух пострадавших передали медикам «Скорой помощи»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на понедельник, 17 июня, в Москве произошел пожар, который унес жизни двух человек, еще двое пострадали и нуждались в медицинской помощи. Спасены 15 жильцов, в том числе четверо детей.

Информация о возгорании в жилом доме 9А на улице Адмирала Макарова поступил на пульт дежурного в 01:55. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что горит квартира на девятом этаже и балконы с девятого по 12-й этаж. Общая площадь возгорания составила 85 квадратных метров.

Как уточняет пресс-служба столичного главка МЧС, локализовать огонь удалось в 03:19, а полностью потушить – в 03:33.

«В ходе тушения пожара были спасены 15 человек (четверо из них дети), два человека были переданы наряду скорой медицинской помощи для осмотра. К сожалению, в результате пожара погибли два человека», - говорится в сообщении спасателей.

Пламя тушили более 60 пожарных, было задействовано 19 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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