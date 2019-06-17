На рынке в Азербайджане произошла стрельба

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-17T11:23:30+03:00

Сообщается о трех погибших во в результате инцидента

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В результате стрельбы на рынке на западе Азербайджана погибли три человека (в том числе двое детей) и восемь пострадали. Причиной инцидента стала кровная вражда между несколькими семьями.

- Инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек, - сообщают местные СМИ.

Известно, что пострадавшие были размещены в Агстафинскую центральную районную больницу, состояние одного из них тяжелое, пишет "РИА-Новости". По факту инцидента ведется расследование.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве возле метро Новые Черемушки неизвестный устроил стрельбу. В полиции сообщили, что мужчина застрелил одного человека, после чего покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU