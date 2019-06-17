2019-06-17T11:23:30+03:00
В мире

На рынке в Азербайджане произошла стрельба

Сообщается о трех погибших во в результате инцидента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На рынке в Азербайджане произошла стрельбаНа рынке в Азербайджане произошла стрельбаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В результате стрельбы на рынке на западе Азербайджана погибли три человека (в том числе двое детей) и восемь пострадали. Причиной инцидента стала кровная вражда между несколькими семьями.

- Инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек, - сообщают местные СМИ.

Известно, что пострадавшие были размещены в Агстафинскую центральную районную больницу, состояние одного из них тяжелое, пишет "РИА-Новости". По факту инцидента ведется расследование.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве возле метро Новые Черемушки неизвестный устроил стрельбу. В полиции сообщили, что мужчина застрелил одного человека, после чего покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшего посла РФ в Белоруссии назначили замминистра экономического развития России
Мошенники научились присваивать квартиры по цифровой подписи
В Минэнерго прокомментировали статью зарубежных СМИ о кибератаках США на РФ
Синоптики назвали самый солнечный город России
Эксперты назвали российские регионы-лидеры по благосостоянию семей
Москвичу вернули 1,3 миллиона рублей, которые он забыл на станции метро "Октябрьская"
В Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней ученицы
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Группа бывших крымчан подала документы на получение российских паспортов по упрощенной схеме
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья Алибасова
Токаев посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"
Рисунок 17-летнего Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч
В России подорожают лекарства из-за обязательной маркировки
В Гонконге митингующие покинули главные дороги в городе