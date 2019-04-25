Стрельба в Москве возле метро Новые Черемушки: один человек погиб
В четверг, 25 апреля, на юго-западе Москве возле метро Новые Черёмушки прохожий начать стрельбу прямо на улице.
Инцидент произошел в сквере радом со станцией метро. Как сообщают источники в правоохранительных органах, мужчина застрелил одного человека, после чего покончил с собой.
"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", - передает ТАСС слова собеседник агентства из правоохранительных органов.
У метро Новые Черёмушки в сквере обнаружили тела 2 мужчин.
Полиция сейчас ведут работу на месте происшествия и устанавливает подробности случившегося.
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что 16 апреля московская полиция начала розыск водителя, который устроил стрельбу на Рязанском проспекте после дорожного конфликта.
ИСТОЧНИК KP.RU