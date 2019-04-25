Стрельба в Москве возле метро Новые Черемушки: один человек погиб

В четверг, 25 апреля, на юго-западе Москве возле метро Новые Черёмушки прохожий начать стрельбу прямо на улице.

Инцидент произошел в сквере радом со станцией метро. Как сообщают источники в правоохранительных органах, мужчина застрелил одного человека, после чего покончил с собой.

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", - передает ТАСС слова собеседник агентства из правоохранительных органов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705408" frameborder="0"></iframe> У метро Новые Черёмушки в сквере обнаружили тела 2 мужчин.

Полиция сейчас ведут работу на месте происшествия и устанавливает подробности случившегося.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что 16 апреля московская полиция начала розыск водителя, который устроил стрельбу на Рязанском проспекте после дорожного конфликта.