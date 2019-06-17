Синоптики назвали самый солнечный город России

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-17T11:44:57+03:00

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Росгидромет выяснил, жители какого региона получают самое большое количество солнечного тепла. Результаты исследования опубликованы в группе Росгидромета Вконтакте.

Самым солнечным городом России признана столица республики Бурятия Улан-Удэ. Обитатели этого города получают 2797 часов солнечного света в год. Это, между прочим, почти 7,5 часов в день.

На втором месте оказался Хабаровск. Там солнечные показатели немного ниже - 2449 часов в год.

Кроме, того Росгидромет определил и самый ветреный регион России. Им стал Мыс Тайгонос, расположенный на территории Магаданской области. Порывы ветра в этом регионе могут достигать 58 метров в секунду или 208 километров в час. Это, ни много, ни мало, соответствует ураганному ветру по шкале Ботфорта.

ИСТОЧНИК KP.RU