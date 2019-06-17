Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-17T13:40:05+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал назначение Михаила Бабича в Минэкономразвития.

Он отметил, что экс-посол РФ в Белоруссии продолжит заниматься интеграционной политикой.

- Он продолжит заниматься координацией и организацией этой работы. У Бабича высокий уровень экспертизы в этой области, который он сможет использовать для ускорения интеграционных процессов, - подчеркнул Песков.

Интеграционная тематика, добавил пресс-секретарь президента России, охватывает большое количество ведомств и, "во многом, такие обобщающие функции как раз выполняет Минэкономразвития", сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что бывшего посла РФ в Белоруссии назначили замминистра экономического развития России. Михаил Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 года. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU