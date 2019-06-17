2019-06-17T14:51:21+03:00
Происшествия

Футбольный тренер разбил стекло в здании «Управления по эксплуатации жилого фонда» в центре Москвы

Сергей Нестеров - дебошир со стажем. Ранее он уже разбивал камнем окно Белого Дома в родной Туле. Теперь Сергей добрался и до Москвы
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Футбольный тренер Сергей Нестеров.Футбольный тренер Сергей Нестеров.
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Инцидент произошел днем 27 мая на улице Мясницкая. В полицию поступило сообщение о мужчине, который намеренно разбил стекло внутри ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда». Прибывший на место наряд полиции задержал хулигана. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснили, что он - дебошир со стажем.

- Сергей Нестеров - 50-летний тренер детских футбольных команд проживающий в Туле. Как и зачем он оказался в здании устанавливается. Так же известно, что это не первый эпизод хулиганского поведения Сергея в отношении правительственных учреждений. Ранее, в Туле, он также разбил окно в местном Белом Доме, - рассказал КП источник в правоохранительных органах

В отношении мужчины был составлен материал об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что детский футбольный тренер Сергей Нестеров бьет окна в правительственных зданиях для того, чтобы обратить внимание чиновников на проблемы спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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