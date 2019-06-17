2019-06-17T22:17:02+03:00
Происшествия

Из села Чемодановка уехали все жившие там цыгане

Об этом сообщили власти Пензенской области
Александр ДЖУМАЕВ
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Все цыганское население, проживавшее в селе Чемодановка Пензенской области, покинуло свои дома после конфликта с местными жителями. Фото: правительство Пензенской областиВсе цыганское население, проживавшее в селе Чемодановка Пензенской области, покинуло свои дома после конфликта с местными жителями. Фото: правительство Пензенской области
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Все цыганское население, проживавшее в селе Чемодановка Пензенской области, покинуло свои дома после конфликта с местными жителями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой не пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину.

По ее словам, принудительно людей из села не вывозили. "В общей сложности там (в двух селах) 90 пустых домов осталось", - сказала Черемушкина, добавив, что село покинули около 650 человек.

Ранее глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев заявил, что некоторые цыганские семьи покинули село после конфликта. Он подтвердил информацию о том, что людей не принуждали покидать дома. "Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев, но в некоторых (зданиях - ИФ) остались наемные работники, которые сейчас приглядывают за домашними животными, то есть люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится", - сказал чиновник.

Массовая драка в селе Чемодановка произошла 13 июня. В результате пострадали пять человек; один из потерпевших позже скончался от полученных травм. Сообщалось, что конфликт возник между местными жителями и представителями цыганской общины, после того, как один из цыган якобы попытался изнасиловать местную жительницу.

Позднее жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу. После этого в Бессоновский район были переброшены дополнительные силы органов правопорядка. В связи с конфликтом Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел; в рамках их расследования были задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.

Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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