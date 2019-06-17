Убитый в массовой стычке с цыганами в Чемодановке пытался разнять драку

«НА ЗАДНЕМ СИДЕНИИ БЫЛО 11 ЧЕЛОВЕК»

После волнений в Чемодановке власти пообещали проверить документы у всех цыган в поселке и выяснить, на законных ли основаниях они вообще тут живут. Но когда инспекторы в понедельник начали обходить дома, выяснилось, что проверять им некого: все цыгане собрали вещи и уехали.

- Я видел, как уже на следующее утро после той драки они в спешке вещи собирали, - рассказал «КП» местный житель Андрей Тряшин. - Некоторые оставили кошек и даже собак с цепей не отпустили.

Перед отъездом из Чемодановка цыгане успели сделать фото на память Фото: instagram.com/sergeykireyev/

Руководил «эвакуацией» Сергей Киряев, который называет себя пастором и руководителем цыганской общины Чемодановки.

- С 5 до 10 утра мы занимались эвакуацией нашей цыганской общины, затем было прекрасное праздничное богослужение, - написал он на своей страничке в соцсети. - Затем с братьями вывозили вещи и все ценное из оставленных домов а после, до трех утра снова эвакуация. Никогда ранее на заднем сидении моей тойоты не сидели 11 человек.

В субботу в деревне Лопатки рядом с Чемодановкой загорелся цыганский домФото: СОЦСЕТИ

Он заявляет, что все цыгане Чемодановки вывезены за пределы Пензенской области.

Цыганская христианская община основана в Чемодановке сравнительно недавно — всего два года назад. Кроме религиозных целей, она должна была выполнять и образовательную задачу: для цыганских детей в селе открыли воскресную школу.

Насколько удалось выяснить «КП», с Русской православной церковью деятельность пастора Киряева не имеет ничего общего.

- Это община протестантов, - внес ясность священник чемодановского православного молельного дома отец Дмитрий. - К нам цыгане тоже ходят, пять семей. Они тоже уехали, потому что боятся гонений после случившегося.

В районе остались только те, кого успели найти правоохранительные органы. В понедельник вечером ГУ МВД по Пензенской области сообщило, что по уголовному делу задержаны уже 28 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714838" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.

"НАСИЛЬНО НИКОГО НЕ ВЫСЫЛАЛИ"

Сообщалось, что всех цыган из Чемодановки якобы вывезли на автобусах в Волгоградскую область. Но в цыганской диаспоре Волгограда kp.ru эту информацию опровергли:

- Все обстоит совсем не так. Я разговаривал с руководителем местной организации. В Чемодановке сейчас повсюду охрана. Насильно оттуда никого не высылали. Но несколько семей решили переждать у родственников, пока обстановка окончательно стабилизируется. Они уехали в разные регионы. Несколько семей приедут в Волгоградскую область, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация цыган» Артур Горбатов.

ПРОШЕЛ ЧЕЧНЮ, УБИТ В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

В воскресенье на улицах Чемодановки снова было многолюдно. Больше 500 человек вышли проводить в последний путь 34-летнего Владимира Грушина, убитого в массовой драке цыган и русских. Мужчина работал водителем, у него остались вдова, маленькая дочка и родители-пенсионеры.

Грушин служил в пограничных войсках, участвовал в антитеррористической операции в Чечне. Парадоксально, но мужчина, не раз бывавший в настоящих боях, встретил смерть в уличной драке в родной деревне.

- Володя защищал односельчан. Не опозорил зеленую фуражку, - сказали сослуживцы Грушина, пришедшие проводить его в последний путь.

Он не был среди тех, кто шел на разборки с цыганами. Грушин просто проходил мимо, увидел начало конфликта и попытался разнять начинавшуюся драку. И сам попал под горячую руку приезжих, вооруженных битами, арматурой и топорами. Наточенное лезвие вошло в верхнюю правую часть черепа.

Вдова убитого Елена Грушина рассказала «КП», что до самого конца Владимир вел себя мужественно.

- Когда меня вызвали к нему в больницу, Володю уже готовили к транспортировке в Пензу. Сказали, нужна срочная операция, - сквозь слезы говорит Елена. - Уговорила врачей взять меня с ними в реанемобиле.

По дороге доктор спросил у Грушина:

- Что с вами случилось?

- Упал...

- Володя, скажи правду. Тебя цыгане побили? - вмешалась жена.

- Да...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715149" frameborder="0"></iframe> Вдова убитого в Чемодановке мужчины рассказала про случившуюся трагедию.

В Пензе Грушину сделали операцию, и он даже успел прийти в себя. Но на следующий день скончался. Местный минздрав пока не сообщает о каких-либо осложнениях после хирургического вмешательства.

Расходы на организацию похорон взяло на себя правительство Пензенской области. Глава региона пообещал выплатить полмиллиона кредита, которые висели на убитом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714817" frameborder="0"></iframe> В Пензенской области перекрыли трассу M5.

Молодые цыгане распоясались без барона?

Месяц назад на Чемодановском кладбище, где в воскресенье прощались с Владимиром Грушиным, оркестр играл «Прощание славянки», «День Победы» и гимн России. 13 мая здесь хоронили известного всей Пензе человека — Владимира Михая. Официально он занимал пост председателя пензенской национальной цыганской общины. Знающие люди говорят проще — он был цыганским бароном.

- Владимиру Владимировичу было 72 года, человек он был уважаемый, причем всеми, - рассказал «КП» один из пензенских депутатов. - К нему шли не только цыгане, если считали, что их права где-то нарушили. К нему обращались и власти, когда нужно было решить какие-то вопросы с представителями этого народа, погасить конфликт.

Кто стал преемником Михая, и успел ли он набрать такой же общественный вес, не ясно. Вполне возможно, что, оставишь без старого мудрого барона, молодые цыгане пошли вразнос и перешли границы дозволенного, что и вылилось в массовый мордобой.

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