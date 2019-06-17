Убитый в массовой стычке с цыганами в Чемодановке пытался разнять драку
«НА ЗАДНЕМ СИДЕНИИ БЫЛО 11 ЧЕЛОВЕК»
После волнений в Чемодановке власти пообещали проверить документы у всех цыган в поселке и выяснить, на законных ли основаниях они вообще тут живут. Но когда инспекторы в понедельник начали обходить дома, выяснилось, что проверять им некого: все цыгане собрали вещи и уехали.
- Я видел, как уже на следующее утро после той драки они в спешке вещи собирали, - рассказал «КП» местный житель Андрей Тряшин. - Некоторые оставили кошек и даже собак с цепей не отпустили.
Перед отъездом из Чемодановка цыгане успели сделать фото на память Фото: instagram.com/sergeykireyev/
Руководил «эвакуацией» Сергей Киряев, который называет себя пастором и руководителем цыганской общины Чемодановки.
- С 5 до 10 утра мы занимались эвакуацией нашей цыганской общины, затем было прекрасное праздничное богослужение, - написал он на своей страничке в соцсети. - Затем с братьями вывозили вещи и все ценное из оставленных домов а после, до трех утра снова эвакуация. Никогда ранее на заднем сидении моей тойоты не сидели 11 человек.
В субботу в деревне Лопатки рядом с Чемодановкой загорелся цыганский домФото: СОЦСЕТИ
Он заявляет, что все цыгане Чемодановки вывезены за пределы Пензенской области.
Цыганская христианская община основана в Чемодановке сравнительно недавно — всего два года назад. Кроме религиозных целей, она должна была выполнять и образовательную задачу: для цыганских детей в селе открыли воскресную школу.
Насколько удалось выяснить «КП», с Русской православной церковью деятельность пастора Киряева не имеет ничего общего.
- Это община протестантов, - внес ясность священник чемодановского православного молельного дома отец Дмитрий. - К нам цыгане тоже ходят, пять семей. Они тоже уехали, потому что боятся гонений после случившегося.
В районе остались только те, кого успели найти правоохранительные органы. В понедельник вечером ГУ МВД по Пензенской области сообщило, что по уголовному делу задержаны уже 28 человек.
Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.
"НАСИЛЬНО НИКОГО НЕ ВЫСЫЛАЛИ"
Сообщалось, что всех цыган из Чемодановки якобы вывезли на автобусах в Волгоградскую область. Но в цыганской диаспоре Волгограда kp.ru эту информацию опровергли:
- Все обстоит совсем не так. Я разговаривал с руководителем местной организации. В Чемодановке сейчас повсюду охрана. Насильно оттуда никого не высылали. Но несколько семей решили переждать у родственников, пока обстановка окончательно стабилизируется. Они уехали в разные регионы. Несколько семей приедут в Волгоградскую область, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация цыган» Артур Горбатов.
ПРОШЕЛ ЧЕЧНЮ, УБИТ В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ
В воскресенье на улицах Чемодановки снова было многолюдно. Больше 500 человек вышли проводить в последний путь 34-летнего Владимира Грушина, убитого в массовой драке цыган и русских. Мужчина работал водителем, у него остались вдова, маленькая дочка и родители-пенсионеры.
Грушин служил в пограничных войсках, участвовал в антитеррористической операции в Чечне. Парадоксально, но мужчина, не раз бывавший в настоящих боях, встретил смерть в уличной драке в родной деревне.
- Володя защищал односельчан. Не опозорил зеленую фуражку, - сказали сослуживцы Грушина, пришедшие проводить его в последний путь.
Он не был среди тех, кто шел на разборки с цыганами. Грушин просто проходил мимо, увидел начало конфликта и попытался разнять начинавшуюся драку. И сам попал под горячую руку приезжих, вооруженных битами, арматурой и топорами. Наточенное лезвие вошло в верхнюю правую часть черепа.
Вдова убитого Елена Грушина рассказала «КП», что до самого конца Владимир вел себя мужественно.
- Когда меня вызвали к нему в больницу, Володю уже готовили к транспортировке в Пензу. Сказали, нужна срочная операция, - сквозь слезы говорит Елена. - Уговорила врачей взять меня с ними в реанемобиле.
По дороге доктор спросил у Грушина:
- Что с вами случилось?
- Упал...
- Володя, скажи правду. Тебя цыгане побили? - вмешалась жена.
- Да...
Вдова убитого в Чемодановке мужчины рассказала про случившуюся трагедию.
В Пензе Грушину сделали операцию, и он даже успел прийти в себя. Но на следующий день скончался. Местный минздрав пока не сообщает о каких-либо осложнениях после хирургического вмешательства.
Расходы на организацию похорон взяло на себя правительство Пензенской области. Глава региона пообещал выплатить полмиллиона кредита, которые висели на убитом.
В Пензенской области перекрыли трассу M5.
Молодые цыгане распоясались без барона?
Месяц назад на Чемодановском кладбище, где в воскресенье прощались с Владимиром Грушиным, оркестр играл «Прощание славянки», «День Победы» и гимн России. 13 мая здесь хоронили известного всей Пензе человека — Владимира Михая. Официально он занимал пост председателя пензенской национальной цыганской общины. Знающие люди говорят проще — он был цыганским бароном.
- Владимиру Владимировичу было 72 года, человек он был уважаемый, причем всеми, - рассказал «КП» один из пензенских депутатов. - К нему шли не только цыгане, если считали, что их права где-то нарушили. К нему обращались и власти, когда нужно было решить какие-то вопросы с представителями этого народа, погасить конфликт.
Кто стал преемником Михая, и успел ли он набрать такой же общественный вес, не ясно. Вполне возможно, что, оставишь без старого мудрого барона, молодые цыгане пошли вразнос и перешли границы дозволенного, что и вылилось в массовый мордобой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жители поселка под Пензой перекрыли федеральную трассу после того, как цыгане убили русского мужчину
Люди требуют выселить беспокойных соседей и обеспечить им безопасность (подробнее)
ОМОН на каждом въезде и 174 задержанных. Что сейчас происходит в Чемодановке, где цыгане убили русского
Этой ночью жители Чемодановки впервые за несколько дней спали спокойно, порядок в поселке охраняли полицейские – дежурили буквально на каждом углу (подробнее)
Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане.
ИСТОЧНИК KP.RU