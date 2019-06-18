Стрельба на многолюдном параде в Торонто в честь победы Raptors в NBA: два человека ранены

СЕГОДНЯ 02:47 2019-06-18T03:25:53+03:00

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В канадском городе Торонто 17 июня праздновали победу местного баскетбольного клуба Raptors в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), который впервые в своей 24-летней истории выиграл финал NBA.

На площади Натана Филлипса по этому поводу собралось около двух миллионов человек, присутствовали премьер Канады Джастин Трюдо, глава провинции Онтарио Даг Форд и мэр Торонто Джон Тори, а также главные герои праздника – игроки Raptors.

На парад в честь победы баскетбольного клуба Raptors вышли около двух миллионов человекФото: REUTERS

Как раз когда высокопоставленные гости выступали на трибунах, поздравляя баскетболистов с победой, в огромной толпе прозвучали выстрелы – как минимум четыре. В результате пострадали два человека: мужчина и женщина, сообщает газета Toronto Sun.

Raptors впервые в своей 24-летней истории выиграли финал NBAФото: GLOBAL LOOK PRESS

Городская полиция на своей странице в Twitter уточнила, что пострадавшие получили ранения серьезные, но не угрожающие жизни. Задержаны двое пострадавших, изъяты две единицы огнестрельного оружия. Ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU