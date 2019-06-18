Зеленский надеется на помощь Меркель

СЕГОДНЯ 03:30 2019-06-18T03:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель, которую он считает очень влиятельным политиком и сильной личностью с огромным опытом. Об этом новоизбранный лидер Незалежной в преддверии визита в Берлин заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Украинцы надеются, что Ангела Меркель как человек, который имеет глобальное влияние, поможет моей стране в преодолении вызовов, стоящих перед нами», - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что на сегодняшний день «важнейшая цель» Киева «состоит в том, чтобы расширить добрые отношения с МВФ, Европейским союзом и НАТО». Он выразил надежду, что увидит Украину «на стадии развития, когда ее будут считать равноценным членом ЕС», пообещав, что его команда «все сделает, чтобы достичь этой цели».

Кроме того, он назвал экономические приоритеты своей администрации: «укрепление правовой государственности, валютная либерализация, приватизация, земельная реформа, управление налогами, сокращение административной нагрузки для компаний, а также создание условий для малого и среднего бизнеса».

«В качестве первого шага я хотел бы ввести стандарты НАТО в украинских вооруженных силах и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом альянса», - заявил Зеленский.

Как писал сайт kp.ru, новый украинский лидер накануне побывал в Париже, пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а во вторник прибудет в Берлин, где намерен встретиться с канцлером Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и представителями деловых кругов Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU