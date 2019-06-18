Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров на российском рынке

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-18T07:13:38+03:00

Также были презентованы новые наушники, смартфон и фитнес-браслет

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Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж трёх моделей смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке. Соответствующая фраза прозвучала в понедельник, 17 июня, во время ежегодной конференции, которая прошла в Москве.

Компания продемонстрировала смарт-телевизор Mi TV 4A с размером экрана в 32 дюйма, а также Mi TV 4S с 43-дюймовым и 55-дюймовым экранами. Первое устройство будет продаваться за 9999 руб., второе — за 19999 руб., цена третьего составит — 29999 руб.

Помимо телевизоров на московской конференции были представлены смартфон Mi 9T, фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones. Трансляция презентации велась на странице компании во "ВКонтакте".

Известно, что смартфоны, наушники и браслеты начнут продаваться в нашей стране с 18 июня. Телевизоры же можно будет приобрести, начиная с 25 июня, об этом сообщается на официальном сайте Xiaomi.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее на российский рынок был выпущен настоящий убийца флагманов - компактный смартфон Mi 9 SE.

ИСТОЧНИК KP.RU