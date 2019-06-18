2019-06-18T08:23:21+03:00
Телевизор

Возвращение в Простоквашино: в 16-й серии герои найдут бивень "мамонта"

"Союзмультфильм" опубликовал 16 серию "Возвращения в Простоквашино" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Матроскин и Шарик поборются за владение необычной находкойМатроскин и Шарик поборются за владение необычной находкойФото: скриншот с видео
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Новая, 16-я серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" была опубликована на YouTube-канале "Союзмультфильма" во вторник, 18 июня. Эпизод получил название "Мамонт из Простоквашино".

Сюжет развернется вокруг необычной находки, сделанной возле дома главных героев. Шарик достанет из-под земли нечто похожее на бивень, и с этого момента в Простоквашино развернется настоящая борьба за археологическую "ценность".

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Каждый попытается извлечь свою выгоду из обнаруженного во дворе "нечто". Так, например, Дядя Федор захочет отправить бивень в город, где живет девочка по имени Оля - первая любовь главного героя.

К слову, совсем скоро зрителям представят эту загадочную незнакомку. Сайт kp.ru писал о том, что со временем в мультфильм будут вводиться совершенно новые герои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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