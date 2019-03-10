2019-03-10T07:55:42+03:00
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Возвращение в Простоквашино: в 12 серии герои решат построить дом с бассейном и коровником

Премьера 12 серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» состоялась 10 марта [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Вышла 12 серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино», которая называется «Неудобные соседи»Вышла 12 серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино», которая называется «Неудобные соседи»Фото: кадр с видео
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В воскресенье, 10 марта, вышла 12 серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино», которая называется «Неудобные соседи».

Премьера состоялась на официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм». Кстати, режиссером нового эпизода стал Владимир Торопчин, которые ранее работал над такими мультфильмами, как «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Иван Царевич и Серый Волк» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

Как уточнили на киностудии, в новой серии герои решат построить новый дом с бассейном и большим коровником и займутся поисками подходящего для здания участка. Однако когда этот участок будет найден, окажется, что он уже занят.

Новое ПРОСТОКВАШИНО 2019 - Премьера 12-й серии - Неудобные Соседи - Союзмультфильм 2019.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Возвращение в Простоквашино» - это продолжение серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Премьера первого эпизода нового «Простоквашино» состоялась в марте прошлого года.

А до конца текущего года «Союзмультфильм» планирует выпустить еще 18 серий. При этом, как обещают авторы проекта, в дальнейшем в мультфильме должны появиться новые герои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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