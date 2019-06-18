Около 10% всех браков в Москве в 2018 году были заключены с иностранцами
Среди всех браков, заключенных в Москве в 2018 году, около 10% были зарегистрированы между россиянами и иностранцами. Такие данные предоставила глава столичного Управления ЗАГС Елена Ефремова.
По ее словам, в 2019-м желающих выйти замуж или жениться на гражданине другой страны стало еще больше.
"В этом году москвичей, решивших связать свою судьбу с иностранными гражданами, так много, что два отдела ЗАГС не могут вместить всех желающих зарегистрировать брак", - приводятся словам Ефремовой на портале мэра Москвы.
Городские власти считают, что для создания новых семей не должно быть никаких преград, а потому регистрировать браки с иностранцами начнут еще три ЗАГСа - Мещанский, Медведковский и Гагаринский. До настоящего момента этим занимались лишь Шипиловский отдел и Дворец бракосочетания № 4.
Стоит отметить, что в ряде случаев браки с иностранцами заключаются не по любви, а из финансовых соображений и с целью получения гражданином другой страны разрешения на временное проживание в России. Сайт kp.ru писал, что именно поэтому прокуратура всегда проверяет законность таких союзов, зарегистрированных с иностранцами.
ИСТОЧНИК KP.RU