2019-06-18T10:59:57+03:00
Общество

Минэкономразвития предложило изымать замусоренные и заросшие участки

Владельцам земель будут давать шесть месяцев на исправление нарушений, в ином случае решением проблемы займется суд
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусорВ России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусорФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Министерство экономического развития России предложило изымать земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Нововведение коснется, прежде всего, замусоренных и заросших сорняками территорий. Об этом говорится в поправках, предложенных к внесению в Земельный и Гражданский кодексы.

Полный список оснований для изъятия земель будет представлен в специальном акте правительства. Действие законопроекта может коснуться не только собственников, но и арендаторов, а также тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании. Исключение делается лишь для обанкротившихся граждан и взявших землю в ипотеку.

Каждый раз органы пожарного надзора будут давать владельцу участка шесть месяцев на устранение нарушений. Если же ситуация не изменится, то землю заберут через суд.

Стоит отметить, что данная мера была разработана на основе указа президента РФ Владимира Путина от 26 апреля 2019 года "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края".

Сайт kp.ru писал о том, что этой весной без крова более 400 жителей региона. Сгорели 13 нежилых помещений, 113 животноводческих хозяйств и 148 надворных построек. Несколько десятков человек получили ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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