В Подмосковье неизвестные похитили из машины скорой помощи оборудование на 250 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-18T11:57:46+03:00

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Инцидент произошел ранним утром 7 июня в подмосковном поселке Большие Вяземы. Автомобиль скорой помощи был припаркован на стоянке у Голицынской подстанции скорой медицинской помощи на улице Институт. В районе 5 утра неизвестные вскрыли задние двери служебного автомобиля и вынесли из него медицинское оборудование, после чего скрылись в неизвестном направлении.

- В промежуток времени с 4 до 5 утра 7 июня неизвестные лица взломали двери автомобиля скорой помощи и похитили медицинское оборудование стоимостью приблизительно 250 тыс. руб. Были похищены дефибриллятор, реанимационная укладка, электрокардиограф и ингалятор кислорода, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку по факту кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU