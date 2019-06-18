Иваново больше не город невест: аналитики назвали города-лидеры в России

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-18T12:41:23+03:00

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По подсчетам экспертов, за прошедший год спрос на свадебные платья в России вырос на 10,4%. В некоторых городах он больше, в некоторых - меньше. Аналитики сервиса "Авито" провели исследование и все же выясняли, жительницы каких регионов сильнее всего стремятся выйти замуж. Лидерами рейтинга стали Волгоград, Краснодар и Барнаул. Именно в этих городах замечен самый высокий спрос на свадебные платья.

Не отстают и жительницы Ульяновска и Саратова. Эти регионы заняли четвертую и пятую строчки рейтинга. Как это не удивительно, но славящийся невестами Иваново в пятерку лидеров почему-то не вошел. Немного невест также в Перми, Красноярске и Москве. Жительницы этих регионов не изъявляют огромного желания выйти замуж.

Кроме того, эксперты подсчитали, в каких городах продаются самые дорогие и самые дешевые свадебные платья. Как выяснилось, больше всего платят жительницы Иркутска. Им платье обходится в 13,5 тысяч рублей. А вот невестам из Барнаула повезло гораздо больше. Их платье стоит почти в два раза меньше - 7,2 тысяч рублей.

Города с наибольшим числом невест:

1.Волгоград

2.Краснодар

3.Барнаул

4.Ульяновск

5.Саратов

ИСТОЧНИК KP.RU