СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-18T13:19:15+03:00

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Верховный суд России ликвидировал семь партий - Народную партию России, Социал-демократическую партию России, Народную партию "За женщин России", "Альянс зеленых", партию "Города России", Партию пенсионеров России и "Союз горожан".

Решение было принято на основе исков Министерства юстиции, которое ранее провело анализ соблюдения политическими объединениями требований законодательства. Дело в том, что каждая партия обязана участвовать в избирательных кампаниях. Если же этого не происходит на протяжении семи лет, то суд может ликвидировать объединение.

"Иск удовлетворен полностью", - сообщается в постановлениях, опубликованных на сайте инстанции.

Сайт kp.ru писал о том, что до апреля 2012 года в России насчитывалось всего семь партий, но после того, как правила их регистрации были изменены, это число значительно возросло. Сейчас для формирования политического объединения достаточно собрать 500 единомышленников. Еще семь лет назад этот порог был в 80 раз выше.

ИСТОЧНИК KP.RU