2019-06-18T13:47:31+03:00
Экономика

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Рубль впервые так укрепился с 23 мая
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В среднем за этот год, курс евро варьируется от 71 до 76 рублей.В среднем за этот год, курс евро варьируется от 71 до 76 рублей.Фото: REUTERS
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В результате торгов во вторник, 18 июня, курс рубля вырос по отношению к евро. Еще утром, на открытии торгов курс евро составлял 72,24 рубля. Однако по состоянию на 11:25 утра он уже потерял 32 копейки и остановился на отметке в 71,92 рубля. Эти данные размещены на официальном сайте Мосбиржи.

При этом известно, что в последний раз евро опускался ниже 72 рублей только месяц назад, 23 мая.

Стоимость доллара, в отличие от евро, никак не изменилась. В результате торгов курс доллара составил 64,31 рубля.

Напомним, в среднем за этот год курс евро варьируется от 71 до 76 рублей. Доллар в среднем стоит от 64 до 66 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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