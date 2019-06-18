Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреля

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-18T17:44:45+03:00

По данным на 16:46 понедельника, курс доллара упал до 63,99 рубля

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 18 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Это произошло впервые с 24 апреля 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:46 мск, курс доллара опускался до 63,99 рубля.

Кроме того, курс евро так же опустился ниже 72 рублей.

По данным на 16.51 мск, курс доллара расчетами "завтра" опускался на 37 копеек и достигал 63,95 рубля, курс евро стал ниже на 52 копейки, достигнув 71,63 рубля.

Обе основные резервные валюты приближаются к минимумам 2019 года, которые составляют 63,63 рубля и 71,4 рубля соответственно.

Также увеличиваются цены на нефть. Топливо сорта Brent подорожало на 1,1%, цена составляет 61,58 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU