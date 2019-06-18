В Великобритании ветер унес батут с детьми

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-18T17:45:03+03:00

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В Великобритании ветер унес в лес батут с детьми. Все произошло в графстве Йоркшир.

Вечером несколько семей приехали в парк на развлечения. Пока дети прыгали на батуте, взрослые находились поблизости. Развлечение на надувных горках закончилось стремительно – налетевший порыв ветра подхватил надутую конструкцию и понес ее в сторону леса.

Очевидцы отмечают, что погода сменилась мгновенно, ничего не предвещало урагана. В итоге ЧП несколько детей получили травмы, но обошлось без серьезных последствий, пишет газета «Известия».

К сожалению, подобные истории не редкость и в России. Весной в Улан-Уде при опрокидывании надувного батута на улице Терешковой. Следствие проверяет все обстоятельства случившегося, а из резервного фонда родителям ребятишек выплатили по 400 тысяч рублей.

А 28 апреля 2019 года надувной аттракцион, который установили на улице Баумана и Иркутстке, перевернуло сильным порывом ветра. Двое детей, находящиеся на нем, упали и получили травмы. Так, 5-летнего мальчика доставили в больницу с открытым и закрытым переломом плечевой кости и предплечья. Позже за медицинской помощью в травмпункт обратилась и 8-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU