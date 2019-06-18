Блогер признался, что путешествует за счет своей матери, которая работает за двоих

СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-18T18:28:42+03:00

Оказывается, денег-то у блогеров не много. И сами они их не зарабатывают, а берут у мамы

Изменить размер текста: A A

На первый взгляд может показаться, что жизнь блогера Каталина Онка шикарна и удивительна. По сути так оно и есть. Вместе со своей девушкой он путешествует по всему миру и наслаждается лучшими уголками нашей планеты. В последнее время они побывали на Бали, в Париже, Непале и Копенгагене. А в следующем месяце планируют отправиться на велосипедах из Германии в Африку. Все фотографии из своих захватывающих путешествий пара выкладывает в свой instagram-аккаунт, который насчитывает уже почти 40 000 подписчиков.

another_beautiful_day_official 10 weeks before I kiss her again. I love you

Однако, как это часто бывает, у такой шикарной картинки есть совершенно непривлекательная обратная сторона. Оказывается, денег-то у блогеров не много. И сами они их не зарабатывают, а берут у мамы Каталина Онка, которая много работает, чтобы обеспечить сына. Об этом в своем instagram пишут сами блогеры.

another_beautiful_day_official Thank you for helping me get out here

another_beautiful_day_official Head stand man at it, in Venice Italy

Но и этих денег для дорогостоящих путешествий вскоре стало не хватать. Тогда предприимчивые молодые люди решили запустить в своем instagram благотворительный сбор на следующую поездку. За восемь дней им удалось собрать 200 долларов. Сумма не малая, но явно не достаточная для путешествия в Африку.

another_beautiful_day_official We could write a long text about mental health or global warming

another_beautiful_day_official I love to climb things, I don't know why

Вариант устроиться на работу и зарабатывать деньги своим трудом молодых людей категорически не устраивает.

ИСТОЧНИК KP.RU