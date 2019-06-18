Блогер признался, что путешествует за счет своей матери, которая работает за двоих
На первый взгляд может показаться, что жизнь блогера Каталина Онка шикарна и удивительна. По сути так оно и есть. Вместе со своей девушкой он путешествует по всему миру и наслаждается лучшими уголками нашей планеты. В последнее время они побывали на Бали, в Париже, Непале и Копенгагене. А в следующем месяце планируют отправиться на велосипедах из Германии в Африку. Все фотографии из своих захватывающих путешествий пара выкладывает в свой instagram-аккаунт, который насчитывает уже почти 40 000 подписчиков.
Однако, как это часто бывает, у такой шикарной картинки есть совершенно непривлекательная обратная сторона. Оказывается, денег-то у блогеров не много. И сами они их не зарабатывают, а берут у мамы Каталина Онка, которая много работает, чтобы обеспечить сына. Об этом в своем instagram пишут сами блогеры.
Но и этих денег для дорогостоящих путешествий вскоре стало не хватать. Тогда предприимчивые молодые люди решили запустить в своем instagram благотворительный сбор на следующую поездку. За восемь дней им удалось собрать 200 долларов. Сумма не малая, но явно не достаточная для путешествия в Африку.
Вариант устроиться на работу и зарабатывать деньги своим трудом молодых людей категорически не устраивает.
ИСТОЧНИК KP.RU