2019-06-18T18:28:42+03:00
Общество

Блогер признался, что путешествует за счет своей матери, которая работает за двоих

Зарабатывать самостоятельно он не хочет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Оказывается, денег-то у блогеров не много. И сами они их не зарабатывают, а берут у мамыОказывается, денег-то у блогеров не много. И сами они их не зарабатывают, а берут у мамы
Изменить размер текста:

На первый взгляд может показаться, что жизнь блогера Каталина Онка шикарна и удивительна. По сути так оно и есть. Вместе со своей девушкой он путешествует по всему миру и наслаждается лучшими уголками нашей планеты. В последнее время они побывали на Бали, в Париже, Непале и Копенгагене. А в следующем месяце планируют отправиться на велосипедах из Германии в Африку. Все фотографии из своих захватывающих путешествий пара выкладывает в свой instagram-аккаунт, который насчитывает уже почти 40 000 подписчиков.

another_beautiful_day_officialanother_beautiful_day_official
10 weeks before I kiss her again. I love you
1992 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако, как это часто бывает, у такой шикарной картинки есть совершенно непривлекательная обратная сторона. Оказывается, денег-то у блогеров не много. И сами они их не зарабатывают, а берут у мамы Каталина Онка, которая много работает, чтобы обеспечить сына. Об этом в своем instagram пишут сами блогеры.

another_beautiful_day_officialanother_beautiful_day_official
Thank you for helping me get out here
2235 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
another_beautiful_day_officialanother_beautiful_day_official
Head stand man at it, in Venice Italy
2411 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но и этих денег для дорогостоящих путешествий вскоре стало не хватать. Тогда предприимчивые молодые люди решили запустить в своем instagram благотворительный сбор на следующую поездку. За восемь дней им удалось собрать 200 долларов. Сумма не малая, но явно не достаточная для путешествия в Африку.

another_beautiful_day_officialanother_beautiful_day_official
We could write a long text about mental health or global warming
1745 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
another_beautiful_day_officialanother_beautiful_day_official
I love to climb things, I don't know why
2812 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вариант устроиться на работу и зарабатывать деньги своим трудом молодых людей категорически не устраивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания
Землетрясение в Японии: пострадали четыре человека
В московском суде аферист попросил посадить себя в клетку, испугавшись разгневанных стариков
Стало известно, куда этапируют Кокорина и Мамаева
Зеленский рассказал о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
В Великобритании ветер унес батут с детьми
Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреля
В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров
Врач рассказала, почему Меркель начало трясти перед встречей с Зеленским
У берегов Японии произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
В Стамбуле произошла драка россиян с грузинами: один человек погиб и один пострадал
Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским
Свидетельства о регистрации транспорта станут меньше в размерах
Ученый назвал факторы, которые улучшат демографию в России
Иван Ургант высказался о скандале с Малышевой
Иван Ургант о детском "Голосе": Никто из детей не был инициатором того, что там происходило
"Мы должны были такой сериал снять": Иван Ургант рассказал, чем ему понравился сериал "Чернобыль"
Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля
"У него все в порядке": друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Ученый рассказал, как будут выпускать пленников «китовой тюрьмы»