2019-06-18T21:27:52+03:00
Политика

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить альтернативный контракт вместо транзитного

В документе прописан, что Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возврат на границе с Евросоюзом
Екатерина БОЛГОВА
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"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контрактуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания предложила "Газпрому" альтернативу транзитному договору - контракт на "своп" газа. В документе прописано, что Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возврат на границе с ЕС.

По словам Витренко, такое условие даст возможность российской компании не брать на себя риски, связанные с киевским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Кроме того, договор на "своп" газа предполагает, что плата за транзит оформляется не как стоимость транспортировки, а как маржу, рассчитываемая "Нафтогазом" в соответствии с европейскими правилами.

"Нас устраивает предложение ЕС — обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из России на Украину в объеме не менее 90 миллиардов кубометров газа в год", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва готова продлить контракт на поставку газа Украине, истекающий в конце 2019 года, на действующих условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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