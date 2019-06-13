2019-06-13T20:50:44+03:00
Политика

Новак заявил о том, что Россия готова продлить контракт с Украиной на газ

По его мнению, в настоящее время Незалежная получает «реверсом тот же самый» российский газ и «несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Новак заявил о том, что Россия готова продлить контракт с Украиной на газНовак заявил о том, что Россия готова продлить контракт с Украиной на газФото: REUTERS
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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил о готовности РФ продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину. Об этом он рассказал после переговоров с зампредом Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.

- Мы готовы на действующих условиях на продление контракта. Кроме того, мы готовы обеспечивать поставки газа на Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году, - подчеркнул Минэнерго.

По мнению Новака на сегодняшний день Украина получает "реверсом тот же самый" российский газ и "несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять".

- По нашим оценкам, как озвучивал господин Миллер, «Газпром» мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня, это мы ещё раз тоже подтвердили, - также подчеркнул Новак, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Украина нашла новый способ закупки газа у России. Представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине отметил, что во время поездки в РФ политикам Юрию Бойко и Виктору Медведчуку следовало заключить контракт с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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