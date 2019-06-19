Лавров шепнул послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции

СЕГОДНЯ 02:15 2019-06-19T02:15:30+03:00

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Встреча посла Швейцарии Ив Россье и главы МИДа Сергея Лаврова могла бы перерасти в урок русского фольклора. Гость прочитал Лаврову стихотворение, состоящее из русских поговорок. Глава дипломатического ведомства в ответ дал коллеге совет на случай попадания под санкции.

"Волков бояться - в лес не ходить", - пошутил Лавров.

Но на этом шутки не закончились. Сергей Лавров заметил, что резиденция посла расположена на территории комплекса зданий дипмиссий. Ему самому такое положение дел не нравилось еще в пору работы при ООН в Нью-Йорке. Тогда он убедил власти создать для постпреда отдельную резиденцию.

"Это ваше решение, если вы хотите здесь жить. Конечно, я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам", - добавил в шутку глава МИД, пишет РИА "Новости".

ИСТОЧНИК KP.RU