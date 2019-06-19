2019-06-19T02:15:30+03:00
Политика

Лавров шепнул послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции

Ив Россье прочитал главе МИДа стихотворение
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Сергей Лавров.Сергей Лавров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Встреча посла Швейцарии Ив Россье и главы МИДа Сергея Лаврова могла бы перерасти в урок русского фольклора. Гость прочитал Лаврову стихотворение, состоящее из русских поговорок. Глава дипломатического ведомства в ответ дал коллеге совет на случай попадания под санкции.

"Волков бояться - в лес не ходить", - пошутил Лавров.

Но на этом шутки не закончились. Сергей Лавров заметил, что резиденция посла расположена на территории комплекса зданий дипмиссий. Ему самому такое положение дел не нравилось еще в пору работы при ООН в Нью-Йорке. Тогда он убедил власти создать для постпреда отдельную резиденцию.

"Это ваше решение, если вы хотите здесь жить. Конечно, я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам", - добавил в шутку глава МИД, пишет РИА "Новости".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский исключил дефолт в Украине
В порту Филадельфии нашли партию кокаина на 1 млрд долларов
Борис Джонсон победил во втором туре гонок за кресло премьера Великобритании
Небензя посоветовал членам ООН лучше проверять свои источники по Сирии
В Испании поймали банду, организовавшую секс-рабство украинок
Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России
Волкер: Дата визита Зеленского в США не определена
США и Китай начнут новый раун торговых переговоров
Против экс-президента Украины возбудили пятое уголовное дело
Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии"
Мужчина с ножом напал на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы
Госдума внесла изменения в бюджет на 2019 год
В Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке
В Италии скончалась старейшая жительница Европы
В Подмосковье произошла авария с участием 11 машин
В Думе обсудят законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут
Правительство разъяснило рост цен на бензин
Меркель заявила, что санкции против России могут быть сняты только при прогрессе в Минских соглашениях
Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона
В партии Зеленского "Слуга народа" рассказали, как хотят вернуть Донбасс
В сети восхитились красотой россиянок на Севастопольском балу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить альтернативный контракт вместо транзитного
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился проверить влияние промышленности на здоровье жителей Волхова
Авиакомпания опровергла жесткую посадку самолета, в котором летел Киркоров
Росстат: производители бензина в мае подняли цены на 17,5%
Украина может частично отменить блокаду Донбасса
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания