Испанская полиция задержала 10 человек по подозрению в финансировании террористов Сирии
МВД Испании сообщило о задержании 10 человек. Их подозревают в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег.
Операция проводилась сразу в трех городах: Мадриде, Валенсии и Толедо. В обыска и задержаниях приняли участие 350 полицейских.
По сообщения правоохранителей, во главе организации стоял семейный клан выходцев из Сирии. Члены группировки через свои легальные компании занимались подделкой документов. В них злоумышленники указывали более низкие суммы доходов, а разница уходила в черную кассу, а оттуда в Идлиб. Деньги переправляли разными способами, но оказывались они в сирийском Идлибе,где жили родственники хозяев компании, связанные с "Аль-Каидой"*.
В апреле прошлого года банда смогла наладить транспортное сообщение своих товаров по маршруту Дамаск-Хама-Идлиб, а оттуда в Турцию, воспользовавшись связями с террористическими формированиями. Один из подозреваемых ранее отбывал наказание тюрьме, но после вернулся в Испанию, где присоединился к "семейному бизнесу".
Задержанным предъявлено обвинение по целому ряду статей. Помимо них в разработке у полицейских по этому делу проходит еще 12 человек.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
ИСТОЧНИК KP.RU