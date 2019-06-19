Испанская полиция задержала 10 человек по подозрению в финансировании террористов Сирии

СЕГОДНЯ 04:56 2019-06-19T04:56:19+03:00

В разработке у правоохранительных органов находится еще 12 человек

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МВД Испании сообщило о задержании 10 человек. Их подозревают в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег.

Операция проводилась сразу в трех городах: Мадриде, Валенсии и Толедо. В обыска и задержаниях приняли участие 350 полицейских.

По сообщения правоохранителей, во главе организации стоял семейный клан выходцев из Сирии. Члены группировки через свои легальные компании занимались подделкой документов. В них злоумышленники указывали более низкие суммы доходов, а разница уходила в черную кассу, а оттуда в Идлиб. Деньги переправляли разными способами, но оказывались они в сирийском Идлибе,где жили родственники хозяев компании, связанные с "Аль-Каидой"*.

В апреле прошлого года банда смогла наладить транспортное сообщение своих товаров по маршруту Дамаск-Хама-Идлиб, а оттуда в Турцию, воспользовавшись связями с террористическими формированиями. Один из подозреваемых ранее отбывал наказание тюрьме, но после вернулся в Испанию, где присоединился к "семейному бизнесу".

Задержанным предъявлено обвинение по целому ряду статей. Помимо них в разработке у полицейских по этому делу проходит еще 12 человек.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU