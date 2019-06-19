В Ялте появился первый туристический взвод полиции

СЕГОДНЯ 06:16 2019-06-19T06:16:11+03:00

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В Крыму на базе отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городу Ялта образован взвод туристической полиции. Службу там проводят люди со знанием английского языка, он у них основной. На их форме имеются нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках.

"Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений", - рассказали РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Изучением языков с личным составом занимается заместитель командира взвода. Он в в совершенстве владеет английским и немецким языками. Среди патрульных есть и бывший преподаватель иностранного, он тоже помогает товарищам. Помимо языков полицейские изучают достопримечательности Крыма, чтобы при случае помочь иностранцам найти то или иное место.

ИСТОЧНИК KP.RU