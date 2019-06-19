Телеканалы Китая, Италии, Швеции и Германии заинтересовались новым "Простоквашино"

СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-19T06:43:26+03:00

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Киностудия "Союзмультфильм" представила новый мультфильм "Простоквашино" на рынке анимационного контента MIFA. Работа российской компании была тепло встречена участниками международного фестиваля во французском Анси.

"На встречах в рамках кинорынка киностудия презентовала потенциальным партнерам сериал "Простоквашино" в адаптированном английском варианте. Мы увидели, что сериал принимают тепло. В частности, большой интерес проявили телеканалы и цифровые площадки из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи. Мы рассчитываем выйти на коммерческие переговоры практически сразу после завершения работы над первым сезоном", - рассказала РИА "Новости" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Помимо "Простоквашино" киностудия представила и другие свои проекты. Среди них "Приключения Пети и Волка", "Пиратская школа", "Пластинки", "Оранжевая Корова", "Капитан Кракен и его команда" и "Зебра в клеточку". Они тоже нашли отклик у зарубежных зрителей.

Опубликована новая серия "Возвращения в Простоквашино".

ИСТОЧНИК KP.RU