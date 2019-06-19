Минобороны намерено изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант»

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-19T07:49:38+03:00

Новый порядок будет разработан до конца 2019 года

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Министерство обороны для того, чтобы исключить дискриминацию выпускников гражданских и военных вузов, намерено изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант». Соответствующее решение уже принято, а работа над необходимыми нормативно-правовыми актами завершится до конца текущего года.

Отмечается, что на сегодняшний день окончившие гражданский вуз ждут получения звания три года, военное училище - два. Существенной разницы в материальном плане между лейтенантом и старшим лейтенантом нет, но офицеры считают второе звание более почетным.

Новый порядок присвоения воинского звания установит единый для всех выпускников срок для получения очередного звания. Он будет составлять два года, пишут "Известия".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что российские военные, которые ушли в запас, смогут получать очередные звания. Минобороны РФ создает специальные комиссии при военкоматах, которые займутся этим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU