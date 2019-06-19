В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени»

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-19T13:15:33+03:00

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Жители острова Соммарей в Норвегии, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, намерены на этот период отказаться от времени. Жители острова, название которого переводится как «Летний остров», после долгого зимнего периода хотят в полной мере насладиться светлыми летними днями, и потому планируют стать первой в мире «зоной без времени».

В период летнего солнцестояния даже в два часа ночи можно увидеть, как маленькие дети играют на улице, взрослые занимаются хозяйством, а подростки купаются и загорают. Чтобы не ограничивать себя в удовольствии насладиться коротким летом, жители рассчитывают на введение гибкого графика в школах и на работе. Тем более, что основная деятельность жителей острова связана с туризмом и рыбной ловлей, передает сайт телеканала «Звезда».

Местный житель Кьелла Уве Хвединг уже провел встречу с норвежскими депутатами и передал им заявление с подписями островитян. Кроме того он обсудил практические и правовые моменты этой идеи.

Интересно, что мост, который ведет на Соммарей увешан часами. Так приезжающие сюда люди хотят показать, что на острове совершенно забывают о времени, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU