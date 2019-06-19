Игрок НХЛ Иван Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-19T13:43:52+03:00

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15 июня хоккейная команда "Сент-Луис Блюз" праздновала свою первую победу в Кубке Стэнли. Перед началом праздничного шествия игроки забрались на крышу пожарной машины. На краю автомобиля стоял нападающий команды россиянин Иван Барбашев. Однако, как только машина тронулась, он не смог удержать равновесие и упал. Хоккеисту помог подняться стоящий поблизости охранник.

Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили его в интернет. Сейчас ролик размещен в твиттере Heart of NHL.

Напомним, в ночь на 13 июня команда "Сент-Луис Блюз" обыграла "Бостон" в финале Кубка Стэнли. Разгромная победа со счетом 4:1 принесла команде заветный трофей. Примечательно, что в чемпионском составе было два русских игрока - нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715451" frameborder="0"></iframe> Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время парада в честь победы команды в Кубке Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU