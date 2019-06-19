Частный сектор предлагают обложить курортным сбором
Частный сектор в туристических местах планируют обязать уплачивать специальный налог – курортный сбор за каждого постояльца. Такую инициативу рассматривают в Минкавказе, рассказал «Известиям» глава министерства Сергей Чеботарев.
Сейчас только юрлица, отели и хостелы перечисляют сборы в казну, а вот частники остаются в тени. Им предложат зарегистрироваться в приложении для самозанятых и с минимальными издержками заниматься легальным делом.
Эксперты согласны, что частный сектор должен на равных с гостиницами платить курортный сбор, но признаются, что реализовать эту инициативу будет очень сложно. Трудности возникнут с поисками этих самых частников, которые имеют жилье и сдают его на онлайн-сервисах или ищут постояльцев прямо на вокзалах.
В Российской гостиничной ассоциации отметили, что существующая сегодня ситуация дискриминирует официально зарегистрированных отельеров перед теневыми арендодателями, пишет газета «Известия».
Пока о сроках реализации данной инициативы речи не ведется.
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ИСТОЧНИК KP.RU