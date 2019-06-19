В Подмосковье под грузовиком «МАЗ» обрушился мост
В Подмосковье груженый «МАЗ» обрушил мост через реку Лапа. Машина упала в воду, водитель остался цел.
Все случилось 19 июня около часа дня. Под Волоколамском на дороге между деревней Мусино и деревней Малое Сырково частично был разрушен автомобильный мост. Упали три бетонных плиты в средней части моста. Вместе с покрытием рухнул в реку грузовик, который в этот момент находился на поверхности.
Водитель смог выбраться самостоятельно, он не получил серьезных травм.
В региональном МЧС отметили, что сейчас последствия происшествия ликвидируют 6 единиц техники и 16 человек. Транспортное снабжение между деревнями нарушено не будет, так как имеются альтернативные маршруты, пишет газета «Известия».
Сайт kp.ru рассказывал, что 16 июня, в Костромской области в селе Юрьево Островского района рухнул подвесной мост. В момент ЧП на нем находились люди.
ИСТОЧНИК KP.RU