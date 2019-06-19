В Подмосковье под грузовиком «МАЗ» обрушился мост

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-19T15:18:38+03:00

В Подмосковь е обрушился мост через реку. ФОТО: МЧС РФ/50.mchs.gov.ru

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В Подмосковье груженый «МАЗ» обрушил мост через реку Лапа. Машина упала в воду, водитель остался цел.

Все случилось 19 июня около часа дня. Под Волоколамском на дороге между деревней Мусино и деревней Малое Сырково частично был разрушен автомобильный мост. Упали три бетонных плиты в средней части моста. Вместе с покрытием рухнул в реку грузовик, который в этот момент находился на поверхности.

Водитель смог выбраться самостоятельно, он не получил серьезных травм.

В региональном МЧС отметили, что сейчас последствия происшествия ликвидируют 6 единиц техники и 16 человек. Транспортное снабжение между деревнями нарушено не будет, так как имеются альтернативные маршруты, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что 16 июня, в Костромской области в селе Юрьево Островского района рухнул подвесной мост. В момент ЧП на нем находились люди.

ИСТОЧНИК KP.RU