2019-06-19T15:34:23+03:00
Политика

Эксперты оценили угрозы США в адрес Турции

Они сходятся во мнении, что в Вашингтоне не будут реализовывать все грозы
Елена АКИМОВА
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Эксперты оценили перспективы санкций против ТурцииЭксперты оценили перспективы санкций против ТурцииФото: REUTERS
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США грозит Турции санкциями из-за закупок российских комплексов С-400. В Вашингтоне отмечают, что рестрикции «расшатают и без того переживающую трудные времена экономику Турции». Пакет мер, направленные на ряд секторов экономики, может быть принят уже в июле, когда начнутся первые поставки боевых комплексов.

Российские эксперты уверены, что в Штатах переоценивают влияние санкционного давление. Даже если меры будут предприняты, то они не нанесут ожидаемого вреда.

- В ответ на давление Эрдоган может сократить для США и НАТО возможности свободного распоряжения территорией Турции, что очень важно в условиях конфликта вокруг Ирана. В Вашингтоне сказали много слов, но позиция оппонентов остается неизменной, - комментирует политолог Максим Жаров.

Военный эксперт Юрий Лямин в свою очередь отмечает, что аналогичные санкции были предприняты США в прошлом году против Китая.

- Но на китайские власти те санкции никакого влияния оказать не могут, так как у них армия и ВПК не связаны с США. А вот у Турции такие связи довольно серьезные, — пояснил эксперт ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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