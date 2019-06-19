2019-06-19T14:45:31+03:00
В мире

США может ввести санкции против Турции из-за покупки С-400

Несмотря на угрозы, Турция их уже закупила
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФ
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Власти США рассматривают варианты введения санкций против Турции. Их планируют ввести в ответ на покупку Анкарой российских ракетных систем С-400.

Совет национальной безопасности США, Госдепартамент и Минфин совместно обсуждают пакет ограничительных мер, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что этот пакет "нанесет вред турецкой экономике, которая и так переживает непростые времена".

Санкции затронут ключевые оборонные предприятия Турции. Так, страна больше не сможет покупать американскую технику и продавать свою на территории США.

По данным Bloomberg, санкции могут вступить в силу уже в июле, когда в Турцию поступит первая партия С-400.

Напомним, США уже неоднократно предупреждали Турцию о санкциях в случае покупки страной российских С-400. Америка также заявляла, что может отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

В ответ на эти угрозы президент Турции Эрдоган заявил, что вопрос по С-400 решен окончательно, и Турция уже закупила эти системы.

Напомним, С-400 представляет собой современную зенитно-ракетную систему, предназначенную для уничтожения самолетов, ракет и других воздушных целей противника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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