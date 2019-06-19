2019-06-19T19:28:14+03:00
Спорт

Роберт Морено официально возглавил сборную Испании

Помощник Луиса Энрике, никогда не работавший на должности главного тренера, официально возглавил испанцев после ухода наставника
Дарья КРЫЛОВА
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Морено проработал в тренерском штабе Энрике на должности помощника главного тренера 8 летМорено проработал в тренерском штабе Энрике на должности помощника главного тренера 8 летФото: REUTERS
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Роберт Морено, являвшийся помощником Луиса Энрике в сборной Испании и замещавший главного тренера на последних трех матчах квалификации на Евро-2020, в том числе и против Швеции (3:0) официально возглавил сборную.

Морено проработал в тренерском штабе Энрике на должности помощника главного тренера 8 лет: в «Роме» (2011-2012), «Сельте» (2013-2014), «Барселоне» (2014-2017) и, наконец, в сборной Испании.

«Красную фурию», как еще называют испанскую команду, трясло еще до Мундиаля 2018 в России: сборную должен был возглавить Хулен Лопетеги, но он согласился тренировать «Реал Мадрид», при этом не предупредив Федерацию футбола Испании.

За несколько дней до старта Чемпионата Мира 2018 испанцев в срочном порядке возглавил Фернандо Йерро, но потерял работу сразу после вылета испанцев из 1/8 чемпионата.

Луис Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года, и при нем команда уверенно побеждала во всех четырех отборочных матчах квалификации на Евро-2020, лишь потерпела неудачи в Лиге Наций на групповом этапе от сборной Англии.

Однако, в трех последних матчах квалификации на Евро на бровке присутствовал вовсе не Луис Энрике, а его молодой помощник – Роберт Морено. Свое отсутствие главный тренер объяснял «семейными обстоятельствами», в то время как «красная фурия», возглавляемая мало кому известным человеком уверенно одерживала победы во всех квалификационных матчах.

Сегодня на пресс-конференции было объявлено, что Энрике официально освобожден со своего поста. А Морено теперь — главный тренер сборной Испании.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал уход Энрике с поста и назначение его помощника главным тренером следующим образом:

"Энрике сообщил нам, что не может продолжать работу за сборной. Мы искренне благодарим его за все. В такой непростой ситуации мы решили довериться Роберто Морено. Его контракт действует до Евро-2020, включая сам турнир, разумеется. Просто теперь Морено исполнит роль главного тренера".

Новый тренер сборной Испании, Роберт Морено известен очень мало, и для человека, никогда не работавшего на должности главного тренера возглавить сразу национальную сборную – серьезное испытание. Безусловно, тот факт, что ему доверили дальнейшую работу с «красной фурией» характеризует его как подающего надежды специалиста, но всю степень его профессионализма можно будет оценить по Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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