2019-06-19T19:43:23+03:00
Политика

В Киеве назвали условие снятия экономической блокады Донбасса

Оно заключается в возвращении под контроль украинских властей всех активов на юго-востоке страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады ДонбассаКучма назвал условие возможного снятия экономической блокады ДонбассаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что украинские власти снимут экономическую блокаду самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик при условии возвращения контроля над активами на юго-востоке страны.

По словам политика, лишь после выполнения этого пункта может состояться пересмотр решения Совета национальной обороны и безопасности по внедрению торговых ограничений.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности", — приводятся слова Кучмы на странице его представителя Дарьи Олифер в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что еще недавно представитель Киева говорил об отсутствии какой-либо экономической блокады Донбасса со стороны украинских властей. Якобы существует лишь временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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