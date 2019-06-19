В Киеве назвали условие снятия экономической блокады Донбасса
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что украинские власти снимут экономическую блокаду самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик при условии возвращения контроля над активами на юго-востоке страны.
По словам политика, лишь после выполнения этого пункта может состояться пересмотр решения Совета национальной обороны и безопасности по внедрению торговых ограничений.
"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности", — приводятся слова Кучмы на странице его представителя Дарьи Олифер в Facebook.
Сайт kp.ru писал о том, что еще недавно представитель Киева говорил об отсутствии какой-либо экономической блокады Донбасса со стороны украинских властей. Якобы существует лишь временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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