Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-06T18:42:34+03:00

По словам представителя Киева в Контактной группе, СНБО Украины ввело лишь временное ограничение на перемещение грузов через линию разграничения

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На данный момент нет никакой экономической блокады Донбасса, есть только временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения. Соответствующие заявление сделал представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.

«Нет никакой экономической блокады (…) Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада? Мы хорошо знаем, что сотни, тысячи людей пересекают контрольные пункты. 50 килограмм каждому разрешается нести с собой», - сказал он.

Напомним, как сообщил после переговоров в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, на своей следующей встрече Контактная группа займётся вопросом о снятии ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик. После чего экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что был «обеспокоен неожиданной новостью» о возможной отмене экономической блокады Донбасса, которую предложил на трёхсторонней встречи Кучма.

ИСТОЧНИК KP.RU