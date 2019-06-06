2019-06-06T18:42:34+03:00
Политика

Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса

По словам представителя Киева в Контактной группе, СНБО Украины ввело лишь временное ограничение на перемещение грузов через линию разграничения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Представителем Киева на переговорах выступал экс-президент Украины Леонид КучмаПредставителем Киева на переговорах выступал экс-президент Украины Леонид КучмаФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Изменить размер текста:

На данный момент нет никакой экономической блокады Донбасса, есть только временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения. Соответствующие заявление сделал представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.

«Нет никакой экономической блокады (…) Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада? Мы хорошо знаем, что сотни, тысячи людей пересекают контрольные пункты. 50 килограмм каждому разрешается нести с собой», - сказал он.

Напомним, как сообщил после переговоров в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, на своей следующей встрече Контактная группа займётся вопросом о снятии ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик. После чего экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что был «обеспокоен неожиданной новостью» о возможной отмене экономической блокады Донбасса, которую предложил на трёхсторонней встречи Кучма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России в 2020 году увеличится материнский капитал
Жаров предупредил о возможной блокировке девяти сервисов VPN
ПМЭФ–2019: Архангельская область намерена развивать сотрудничество с Кузбассом
РПЦ не будет вносить изменение в текст молитвы «Отче наш»
Победителями Международных кадетских игр стали участники из Санкт-Петербурга
Новый глава Астраханской области – в «школе губернаторов»
В «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму
Пашинян приехал на деловую встречу к Путину в Константиновский дворец
Петербургский экономический форум: Институты развития показали комфортную улицу
Националисты забросали файерами дом Порошенко
В Госдуме прокомментировали отказ Рады принять отставку главы МИД Украины
Губернатор Ленобласти Анатолий Дрозденко встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково
Касперский рассказал о развитии инициативы своей компании по информационной открытости
Путин сообщил об активизации сотрудничества между Россией и Болгарией
Путин: если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, то «не будем тогда»
Украина пока не будет публиковать "дорожную карту" по ситуации в Донбассе
Росстат заявил, что за последнюю неделю средние цены на бензин выросли на 18 копеек
Путин назвал Гуайдо "симпатичным человеком"
Суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к обязательным работам за прослушку разговоров Джигарханяна