Более 9 тысяч канадцев оставили свои дома из-за лесных пожаров

СЕГОДНЯ 03:48 2019-06-20T03:49:08+03:00

Люди были эвакуированы из трех провинций

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Бушующие в Канаде лесные пожары вынудили местные власти к экстренным мерам. Было принято решение об эвакуации около 9 тысяч человек - жителей трех провинций в районе Альберта.

Площадь пожаров продолжает увеличиваться. Сейчас она достигает 324 тысяч гектар. В скором времени могут эвакуировать еще несколько населенных пунктов, пишет издание Global News.

На борьбу с огнем подняли 2400 пожарных. На какое-то время им пришлось прекратить полеты над лесом из-за густого дыма.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее лесные пожары вспыхнули также в Иркутской области. Огонь подходил вплотную к населенным пунктам и стремительно охватывал новые территории из-за сильного ветра. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

ИСТОЧНИК KP.RU