Более 9 тысяч канадцев оставили свои дома из-за лесных пожаров
Бушующие в Канаде лесные пожары вынудили местные власти к экстренным мерам. Было принято решение об эвакуации около 9 тысяч человек - жителей трех провинций в районе Альберта.
Площадь пожаров продолжает увеличиваться. Сейчас она достигает 324 тысяч гектар. В скором времени могут эвакуировать еще несколько населенных пунктов, пишет издание Global News.
На борьбу с огнем подняли 2400 пожарных. На какое-то время им пришлось прекратить полеты над лесом из-за густого дыма.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее лесные пожары вспыхнули также в Иркутской области. Огонь подходил вплотную к населенным пунктам и стремительно охватывал новые территории из-за сильного ветра. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
ИСТОЧНИК KP.RU