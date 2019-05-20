2019-05-20T10:58:04+03:00
Происшествия

На западе Канады вспыхнули лесные пожары: власти эвакуируют людей

Огонь уже подобрался к жилым строениям, однако информации о разрушениях не поступало
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Население на западе Канады эвакуируют из-за лесных пожаровНаселение на западе Канады эвакуируют из-за лесных пожаровФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В центральной части провинции Альберта на западе Канады вспыхнули лесные пожары. Власти региона вынуждены были эвакуировать жителей одного из районов поселения Мальборо.

К настоящему моменту зафиксировано сразу три неконтролируемых пожара площадью от 5 до 25 тысяч гектаров каждый. Огонь уже подобрался к жилым строениям и угрожает нескольким домам, однако сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Скольким именно людям пришлось покинуть свои дома, неизвестно. Между тем, полиция перекрыла несколько дорог в непосредственной близости от очагов возгорания из-за сильного дыма, передает телеканал CTV.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее лесные пожары вспыхнули также в Иркутской области. Огонь подходил вплотную к населенным пунктам и стремительно охватывал новые территории из-за сильного ветра. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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