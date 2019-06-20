Автомобилистов предлагают штрафовать за проезд "зайцем" по платным дорогам
Правительство России предлагает ввести новый штраф для автомобилистов. Наказывать рублем намерены тех, кто умудряется проехать по платной дороге, не заплатив за это. Эту идею обсудят в четверг, 20 июня, в президентском Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Чтобы штрафовать водителей, считают в кабмине, необходимо использовать систему "free-flow" - свободный поток. Эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее, пишет "Парламентская газета".
Пока использование системы невозможно из-за особенностей законодательства. Сегодня организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд. Собранные с нарушителей деньги планируется в полном объеме зачислять в бюджеты регионов.
КСТАТИ
Плата за проезд взимается на трассах федерального и регионального значения в 13 субъектах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге. Их протяженность превышает 1300 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU