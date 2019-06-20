Автомобилистов предлагают штрафовать за проезд "зайцем" по платным дорогам

СЕГОДНЯ 06:36 2019-06-20T06:36:46+03:00

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Правительство России предлагает ввести новый штраф для автомобилистов. Наказывать рублем намерены тех, кто умудряется проехать по платной дороге, не заплатив за это. Эту идею обсудят в четверг, 20 июня, в президентском Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Чтобы штрафовать водителей, считают в кабмине, необходимо использовать систему "free-flow" - свободный поток. Эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее, пишет "Парламентская газета".

Пока использование системы невозможно из-за особенностей законодательства. Сегодня организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд. Собранные с нарушителей деньги планируется в полном объеме зачислять в бюджеты регионов.

КСТАТИ

Плата за проезд взимается на трассах федерального и регионального значения в 13 субъектах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге. Их протяженность превышает 1300 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU