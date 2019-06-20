Издание National Interest назвало истинную причину страха НАТО перед С-400

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-20T08:18:24+03:00

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Соединенным Штатам и их союзникам по Североатлантическому альянсу следует опасаться российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 из-за возможности их применения в качестве средства борьбы в экономической войне.

Как пишет издание National Interest в экономической войне С-400 обладает целым рядом стратегических преимуществ:

- их продажи будут способствовать диверсификации экономики России, снижению негативных экономических эффектов, а также созданию базы для модернизации российского вооружения;

- престиж и мировой статус, которые создаются от понимания, что РФ способна разрабатывать продвинутые системы вооружения;

- установление и развитие связей со странами вроде Китая. Так, покупка С-400 Пекином поспособствует укреплению оборонных связей между двумя странами;

- возможность использования ЗРК в "гибридной войне".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки приобретаемых Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начнутся в первой половине июля. Он вновь отметил, что турецкие власти не намерены отказываться от контракта с РФ по С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU