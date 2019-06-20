Минобороны Японии: бомбардировщик России нарушил воздушное пространство страны

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-20T11:03:22+03:00

При этом в оборонном ведомстве отметили, что какой-либо опасной ситуации не было

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Министерство обороны Японии выступило с заявлением о якобы нарушении российским бомбардировщиком воздушного пространства страны в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море.

На перехват бомбардировщика, как передает данные японского оборонного ведомства агентство Kyodo, были подняты истребители японских Военно-воздушных сил. В Минобороны Японии отметили, что какой-либо опасной ситуации не было.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование над западной частью Тихого океана и акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Бомбардировщики сопровождали российские многоцелевые истребители Су-35С. Со своей стороны, Япония тогда направила навстречу российской авиации истребители F-4, F-15, F-16 своих ВВС, которые сопровождали российские самолеты на отдельных этапах маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU