2019-06-20T11:03:22+03:00
Политика

Минобороны Японии: бомбардировщик России нарушил воздушное пространство страны

При этом в оборонном ведомстве отметили, что какой-либо опасной ситуации не было
Марина ВЕНЦОВА
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Минобороны Японии заявило, что российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство страныМинобороны Японии заявило, что российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство обороны Японии выступило с заявлением о якобы нарушении российским бомбардировщиком воздушного пространства страны в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море.

На перехват бомбардировщика, как передает данные японского оборонного ведомства агентство Kyodo, были подняты истребители японских Военно-воздушных сил. В Минобороны Японии отметили, что какой-либо опасной ситуации не было.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование над западной частью Тихого океана и акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Бомбардировщики сопровождали российские многоцелевые истребители Су-35С. Со своей стороны, Япония тогда направила навстречу российской авиации истребители F-4, F-15, F-16 своих ВВС, которые сопровождали российские самолеты на отдельных этапах маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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