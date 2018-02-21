Япония направила истребители для сопровождения российских бомбардировщиков

СЕГОДНЯ 01:34 2018-02-21T01:34:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Над западной частью Тихого океана и акваториями Японского и Восточно-Китайского морей патрулирование провели два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС. Об этом сообщила в среду официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда".

По ее данным, экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе. Бомбардировщики сопровождали российские многоцелевые истребители Су-35С.

«Летчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана», - пишет газета.

Издание отмечает, что Япония направила навстречу истребители F-4, F-15, F-16 своих ВВС, которые сопровождали российские самолеты на отдельных этапах маршрута.

В Минобороны подчеркнули, что российские самолеты выполняют все полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.