Николай Дроздов: "Хорошо, что на день рождения буду в поезде: никто не потащит отмечать"

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-20T12:25:09+03:00

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В четверг, 20 июня, легендарному ведущему всеми любимой программы "В мире животных" Николаю Дроздову исполнилось 82 года.

Сайт kp.ru писал о том, что этой зимой ученый-зоолог попал в больницу с переломами ребер после того, как оступился и упал во время зарядки дома. Теперь ему необходимо реабилитация и отдых, именно поэтому Николай Николаевич проведет свой день рождения в дороге.

Николай Дроздов в Заире, 1975 год.Фото: Википедия

"Буду ехать в поезде - надо подлечиться. Уезжаю с супругой на все лето", - рассказал Дроздов в интервью "Телепрограмме". - "Это даже очень хорошо, что на день рождения буду в поезде: никто не потащит отмечать…"

Долгие годы Николай Дроздов вел телепередачу "В мире животных".Фото: Первый канал

Что касается съемок в передаче "В мире животных", то ведущий уже больше года в них не участвует. Николай Николаевич признался, что его пытались уговорить остаться, но годы уже не те. Все-таки Дроздов впервые появился в программе еще 50 лет назад.

Сайт kp.ru писал о том, что он решил оставить передачу на своего соведущего и ученика 16-летнего Алексея Лапина.

ИСТОЧНИК KP.RU