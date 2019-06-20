Алина Загитова рассказала, какой вопрос готова задать Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-20T13:06:26+03:00

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова приглашена на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. И перед началом эфира она сказала, какой бы вопрос задала главе государства.

- Возможно ли, что в России пройдут крупные международные соревнования по фигурному катанию? Такие как чемпионат мира, например - сказала фигуристка Алина Загитова перед началом очередной "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Сидевший в зале недалеко от нее капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал эти мысли Загитовой, поддержав ее:

- Мы поддерживаем Алину Загитову. Чемпионат мира можно и нужно провести — в Москве, в Питере.

Алина Загитова, напомним, в марте этого года одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию, выиграв к 16 годам все возможные титулы - чемпионат Европы, мира, финал Гран-При и Олимпиаду.

ИСТОЧНИК KP.RU