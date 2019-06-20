2019-06-20T14:26:54+03:00
Политика

Президент РФ ответил на вопрос о недостатке инфраструктуры в новых районах

Владимир Путин проводит 17-ю Прямую линию
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе Прямой линии в четверг, 20 июня, президенту России Владимиру Путину задали вопрос о недостатке инфраструктуры в новых районах в различных городах.

"При строительстве новых комплексов не учитываются мнения молодых семей", - пожаловались жители Подмосковья. Такая же жалоба поступила из Ростова-на-Дону, где в новом микрорайоне Суворовский вместо планируемых детских садов строят новые высотки.

При помощи видеобращения женщина, проживающая в микрорайоне Солнечный в Красноярском крае, пожаловалась на отсутствие мест в школах и детсадах, а также нехватку зеленых зон и скверов.

Путин ответил, что в целом в России было принято привлекать напрямую деньги вкладчиков и в договорах совместного строительства закладывать строительство инфраструктуры. Но пример из Красноярского края говорит о том, что такая практика действует не везде. Президент подчеркнул, что вопрос острый.

Теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство. Но в настоящее время нет необходимой правовой системы, не определены источники финансирования.

Кроме того, президент РФ переадресовал этот вопрос губернатору Красноярского края и попросил доложить ему о решении этой проблемы.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Владимир Путин - о развитии социальной инфраструктуры.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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