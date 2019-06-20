Президент РФ ответил на вопрос о недостатке инфраструктуры в новых районах
В ходе Прямой линии в четверг, 20 июня, президенту России Владимиру Путину задали вопрос о недостатке инфраструктуры в новых районах в различных городах.
"При строительстве новых комплексов не учитываются мнения молодых семей", - пожаловались жители Подмосковья. Такая же жалоба поступила из Ростова-на-Дону, где в новом микрорайоне Суворовский вместо планируемых детских садов строят новые высотки.
При помощи видеобращения женщина, проживающая в микрорайоне Солнечный в Красноярском крае, пожаловалась на отсутствие мест в школах и детсадах, а также нехватку зеленых зон и скверов.
Путин ответил, что в целом в России было принято привлекать напрямую деньги вкладчиков и в договорах совместного строительства закладывать строительство инфраструктуры. Но пример из Красноярского края говорит о том, что такая практика действует не везде. Президент подчеркнул, что вопрос острый.
Теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство. Но в настоящее время нет необходимой правовой системы, не определены источники финансирования.
Кроме того, президент РФ переадресовал этот вопрос губернатору Красноярского края и попросил доложить ему о решении этой проблемы.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - о развитии социальной инфраструктуры.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU