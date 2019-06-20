2019-06-20T14:22:17+03:00
Политика

Путин: в современном мире часто используются нерыночные методы борьбы

Президент России отвечает на вопросы россиян в прямом эфире
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил Клементьев/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил Клементьев/ТАСС
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Отвечая на вопрос генерального директора "Яндекса" в России Елены Буниной, в ходе прямой линии, президент РФ Владимир Путин отметил, что в современном мире часто используются нерыночные методы борьбы. В пример он привел ситуацию с китайской компанией Huawei.

А говоря о развитии современных технологий, включая беспилотные системы доставки, глава государства подчеркнул необходимость системы преференций и правовой базы для развития этой сферы.

Ведущие также задали вопрос президенту о поддержке молодых программистов, которые во многом лучшие во всем мире.

"Необходимо обеспечить рынок для наших программистов, особенно в чувствительных сферах", - добавил Владимир Путин.

Кроме того, он обратил внимание на вопрос из СМС: "Вы больше москвич или россиянин?"

"Я петербуржец. Я там родился", - ответил глава государства.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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