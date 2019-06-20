Путин: в современном мире часто используются нерыночные методы борьбы
Отвечая на вопрос генерального директора "Яндекса" в России Елены Буниной, в ходе прямой линии, президент РФ Владимир Путин отметил, что в современном мире часто используются нерыночные методы борьбы. В пример он привел ситуацию с китайской компанией Huawei.
А говоря о развитии современных технологий, включая беспилотные системы доставки, глава государства подчеркнул необходимость системы преференций и правовой базы для развития этой сферы.
Ведущие также задали вопрос президенту о поддержке молодых программистов, которые во многом лучшие во всем мире.
"Необходимо обеспечить рынок для наших программистов, особенно в чувствительных сферах", - добавил Владимир Путин.
Кроме того, он обратил внимание на вопрос из СМС: "Вы больше москвич или россиянин?"
"Я петербуржец. Я там родился", - ответил глава государства.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
ИСТОЧНИК KP.RU