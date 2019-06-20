2019-06-20T14:36:41+03:00
Политика

Путин сравнил потери Запада и России от санкций

В результате всех ограничений РФ с 2014 года недополучила около 50 млрд долларов [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Президент России Владимир Путин проводит прямую линию с населением страныПрезидент России Владимир Путин проводит прямую линию с населением страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с населением страны в четверг, 20 июня, сравнил потери, которое понесла Россия и страны Запада от санкций.

«В результате всех этих ограничений с 2014 года Россия недополучила около 50 миллиардов долларов. Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов. США - 17 миллиардов долларов. Япония - 27 миллиардов долларов, - рассказал глава государства. - А все эти ограничения отражаются на рабочих местах в этих странах».

При этом Путин отметил, что кроме потерь наша страна, кое-что получила. «Во-первых, мы должны были, и мы это сделали, включить мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики. Это заставило развивать нас даже те направления, где раньше у нас не было компетенции», - отметил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ходе прямой линии в четверг, 20 июня, президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, что будет, если "помириться" с западными странами. На что глава государства отметил, что «мы ни с кем не ругались».

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Владимир Путин - о санкциях и проблемах экономики.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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