Путин обещал проверить, как реализуется закон об упрощенном получении гражданства РФ украинцам
Во время Прямой линии президенту РФ Владимиру Путину задала вопрос семья Люльковичей из украинского города Торец.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Дело в том, что члены семьи не могут получить гражданство России, из-за того что не имеют возможности подтвердить свои доходы, потому что вынуждены работать нелегально.
Владимир Путин заявил, что для граждан Украины должен быть введен упрощенный порядок получения гражданства.
- Есть проблемы, когда от граждан требуют документы, которые можно получить только на Украине. В вашем случае решение будет принято быстро. В целом мы посмотрим, что можно сделать, - ответил семье Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU