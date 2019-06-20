Путин обещал проверить, как реализуется закон об упрощенном получении гражданства РФ украинцам

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-20T15:33:45+03:00

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Во время Прямой линии президенту РФ Владимиру Путину задала вопрос семья Люльковичей из украинского города Торец.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Дело в том, что члены семьи не могут получить гражданство России, из-за того что не имеют возможности подтвердить свои доходы, потому что вынуждены работать нелегально.

Владимир Путин заявил, что для граждан Украины должен быть введен упрощенный порядок получения гражданства.

- Есть проблемы, когда от граждан требуют документы, которые можно получить только на Украине. В вашем случае решение будет принято быстро. В целом мы посмотрим, что можно сделать, - ответил семье Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU